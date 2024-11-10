نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع كفاءة النظافة بجزيرة الدهب ومنع تواجد بائعي الماشية المتجولين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، شكوى المواطنين بطريق فرحات بجزيرة الذهب بحي جنوب الجيزة من تراكم للمخلفات والقمامة ووجود رعاة للأغنام والماشية مما يعكس مظهرًا غير حضاريًا.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حي جنوب الجيزة بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين ورفع كافة المخلفات مع المتابعة الدورية للقطاع للتأكد من كفاءة النظافة ومنع أي إشغالات.

وقد قام حي جنوب الجيزة برئاسة أشرف تامر بتوجيه حملة أسفرت عن رفع كافة المخلفات والأتربة وتجريد الطريق مع رفع اشغالات تابعه لأحد بائعي الماشية المتجولين وتوجيه إنذار له بعدم تكرار المخالفة.

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