القومى للمرأة ينظم ورش عمل حول تفعيل دور وحدات مناهضة العنف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - فى ضوء أنشطة المجلس القومى للمرأة بالجامعات المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، نفذ المجلس مجموعة ورش عمل بعنوان " تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" استهدفت مديرى وعضوات وأعضاء ومنسقى الكليات والطلاب من الجنسين بجامعات (المنيا و أسيوط و بدر أسيوط و الوادي الجديد و سوهاج و أسيوط الجديدة التكنولوجيا) بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، والدكتورة ماجدة محمد عبدالباقي نائب مقررة فرع المجلس بمحافظة أسيوط ، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ إسلام عاطف محامي مكتب الشكاوي.

حيث استعرضت الدكتورة شيماء نعيم دور المجلس فى تمكين المرأة والفتاة فى كافة المجالات وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة ، والمفاهيم الأساسية للعنف والتمكين ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية ومحاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ونتائج الدراسة الاقتصادية للعنف ضد المرأة ، كما أوضحت اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآليه عملها داخل الجامعة والتشكبيك مع كافة الكيانات داخل الجامعة، ودورها فى تنمية المجتمع الخارجى والمشاركة فى المبادرات والتوعية فى المجتمع المحيط ، ودورها فى تلقى الشكاوى والتعامل معها بسرية تامة وتم استعراض اهم النتائج التى تحققت لتفعيل واستدامة تلك الوحدات، كما استعرضت مسار الإحالة الوطنى ، وتم توضيح دور وحدات المرأة الآمنة بالمستفيات الجامعية والتى تقدم الخدمة الصحية والنفسية للمرأة .

فيما عرض الأستاذ إسلام عاطف دور وخدمات مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، وتحدث عن الجرائم الإلكترونية وعقوبتها .

وتحدثت الدكتورة ماجدة محمد عبدالباقي عن دور الجامعات في وحدة مناهضة العنف وتقديم الدعم للطالبات .

كما تحدث عصام زناتي عن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وطرق مساعدة الطالبات اللاتي يتعرضن للعنف .

فيما عرض مديرى الوحدات أهم الأنشطة المنفذة منذ إنشاء الوحدة الى جانب استعراض القوانين والتشريعات المعدلة لصالح المرأة والصحة الانجابية والدعم النفسى للمعرضات للعنف وآليات التعافى من خلال التعرف على الأسباب والحلول.

هذا وقد شارك الطلبة والطالبات بالمداخلات والاستفسارات والأراء وتقديم عروض حول ربط أهداف التنمية المستدامة بالصحة الانجابية وتمكين وحماية المرأة فى ظل التغيرات المناخية.

تضمنت ورش العمل عرض فيديو قصير عن دور الوحدات وآلية عملها .