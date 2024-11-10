وزارة العمل : مديرية العمل بالدقهلية تكرم عدد من العاملين لبلوغهم سن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، فعاليات حفل تكريم عدد من العاملين لبلوغهم سن التقاعد والإحالة للمعاش ، بحضور مديرى الإدارات بمديرية العمل ، وذلك تقديراً لجهودهم العملية خلال مسيرتهم الوظيفية ، وما قدموه خلال فترة عملهم بالمديرية ومكاتبها وإداراتها التابعة ، لخدمة المواطنين والمجتمع ، فى إطار جهود المديرية لمتابعة وتطوير آداء دور العاملين بمديريات العمل وتشجيعهم للقيام بدورهم المنوط بهم ، مما يعد دافعاً ومحفزاً للموظفين الحاليين العاملين بالمديرية لتقديم المزيد من الجهد من أجل العمل بالتوازى مع تطور الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين بشكل لائق وكريم ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الفعاليات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بأهمية الانضباط في العمل، وحث العاملين على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وأضاف وكيل المديرية ، أنه شارك فى الفعاليات كضيف شرف وائل علام مدير مديرية العمل الأسبق ، والذى أشاد فى كلمته بتطور آداء مديرية العمل رغم كثرة العمل وتنوع الخدمات التى تقدمها وزارة العمل بما يعد إنجازاً للوزارة ووزير العمل يجب استثماره والاستفادة منه لصالح المواطنين بالدقهلية ، كما قدم وكيل المديرية الشكر لجميع الزملاء على ما قدموه من جهد مشكور خلال مسيرة عملهم الوظيفية ، وتمنياته لهم بحياة أفضل بعد المعاش مع دعواته لهم بدوام الصحة والعافية وأن يوفقهم الله فى حياتهم القادمة ، وفى ختام الفعاليات جرى تقديم دروع التكريم تعبيراً وتقديرا من مديرية العمل للعاملين على جهودهم المبذولة خلال فترة عملهم .