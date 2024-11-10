وزارة العمل : المستشار العسكري لمحافظة جنوب سيناء يكرم مديرية العمل بجنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - شاركت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فى فعاليات تكريم عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، والتى نظمها مكتب المستشار العسكري بديوان عام المحافظة بقاعة المؤتمرات ، حيث جرى كرم العميد أ.ح / مصطفى عصام الدين محمد المستشار العسكري لمحافظة جنوب سيناء، وفاء نجاح مديرة مديرية العمل بجنوب سيناء ، وذلك تقديرا للدور الفعال والمتميز خلال فاعليات مشروع التدريب العملي المشترك صقر 136 لمجابهة الأزمات والكوارث، في إطار التعاون المثمر بين مديرية العمل ومكتب المستشار العسكري لمحافظة جنوب سيناء .

وأفادت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان ذلك التكريم يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، من خلال مشروع التدريب العملي المشترك صقر 136 والذى يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة ، وتنمية مهارات الاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة في حال حدوث طوارئ، والتأكد من جاهزية تلك المعدات والوصول إلى أنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومحافظات الجوار والقوات المسلحة لتأمين المنشآت ومواجهة الأزمات، لذا لا بد من الاستفادة من هذا التدريب على الوجه الأمثل.