نائب وزير الصحة يتفقد مقر إدارة التموين الطبي بالقاهرة ويوصي بسرعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - نائب وزير الصحة يراجع المستلزمات ويتأكد من توافرها وعدم وجود نواقص

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، إدارة التموين الطبي، بمنطقة العباسية، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات، وحلها ورصد أي قصور.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استهل جولته المفاجئة، بالتحدث مع مدير إدارة التموين الطبي، الدكتور أحمد سعيد، حيث استمع إلى شرح تفصيلي، عن المستلزمات المتوفرة، سواء في مخازن القاهرة أو المحافظات، وتأكد من عدم وجود نواقص، كما استمع للتحديات التي تواجه المنظومة، واطمئن على تفعيل نظام الحماية المدنية.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير وجه بمراجعة منظومة تكويد المستلزمات، و سرعة الانتهاء من تفعيل النظام الإلكتروني بشكل كامل، ومراجعة عقود شركات النظافة، والكاميرات، والاطمئنان على عقود الصيانة، وتوافر المستلزمات، ومراجعة موقف تشغيل مخازن محافظة الشرقية لخدمة محافظات وجه بحري، ومخازن محافظة بني سويف، لخدمة محافظات وجه قبلي، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تعاقدات شركات النقل.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد مخازن مستلزمات الكلى، والقلب، وأوصى بمراجعة منظومة المخازن، واستكمل جولته بتفقد إدارة الورش المركزية، حيث تفقد ورش (السمكرة، وخط الدهان، والنجارة، وورشة التجميع)، واستمع لتقرير تفصيلي عن سير نظام العمل، موجهًا بمتابعة الموقف التنفيذي بشأن استلام التجهيزات غير الطبية، الخاصة بمبادرة «حياة وكريمة»، كما استمع للتحديات التي تواجه العاملين خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وعمل على حلها بشكل فوري، مختتمًا جولته بتحديد مهلة أسبوع لتلافي جميع الملاحظات.