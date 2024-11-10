رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تزور دار الصديق لرعاية الأيتام بالعبور لمشاركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - الدكتور سحر السنباطي: الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للأطفال وخاصة المقيمين بدور الرعاية

قامت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة المجلس، يرافقها الدكتور نور أسامة، عضو المجلس بزيارة لدار الصديق لرعاية الايتام بالعبور التابعة لجمعية مركز الصديق الاسلامي بالشيراتون، وذلك فى إطار احتفال المجلس بأعياد الطفولة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم خلال الزيارة تفقد أنشطة الدار المقدمة للأطفال المقيمين بها، كما تم تنظيم احتفالية بأعياد ميلاد بعض الاطفال بالدار بمشاركة الحضور في جو عائلي أضفى البسمة والسعادة علي الاطفال، مشيرة إلى سعادة الأطفال بمشاركة وفد المجلس وأعضاء نوادي الروتاري بالزيارة.

وأكدت " السنباطي" أن الدولة المصرية حريصة على تقدم كافة سبل الدعم للأطفال وخاصة الأطفال المقيمين بدور الرعاية، مشيرة إلى أن المجلس يقوم بانشطة ومبادرات تهدف لتحقيق المصلحي الفضلى للطفل.

وأشادت "السنباطي" بما تقدمه الجمعية من أنشطة متميزة ورعاية للأطفال وأن المجلس حريص علي التعاون مع النماذج المشرفة التي ترعي الاطفال وترتقي بهم.

وبنهاية الاحتفالية تم توزيع الهدايا العينية المقدمة من كل من نادي روتاري الرحاب ونادي روتاري المعادي على الاطفال المتواجدين بالدار مما كان له مرود إيجابي برسم بسمة وسعادة على هؤلاء الاطفال في عيدهم.

شارك وفد المجلس بالزيارة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الأسبق ووفد من روتاري الرحاب برئاسة أ. بسنت محروس رئيس النادي وعضوية كل من (أ. أسامة الفنجري – أ. عزة الدخاخني -أ. غادة سلام -أ. نجوي عزب – أ. مرفت كمال – أ. رشا عبد المعبود – أ. محمد شهاب) أعضاء النادي، وكذا شارك أيضا أ. ماجدة فهمي - رئيس مجلس ادارة جمعية نداء لتأهيل الاطفال ضعاف السمع والاعاقات المتعددة وعضو روتاري المعادي، وكان في استقبال الوفد كل من أ. هشام الانصاري – مدير عام واحة الصديق ود.حاتم الشعبيني – مدير دار الصديق لرعاية الأيتام.