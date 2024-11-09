نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يضم 106 باكية.. سوق بن حزم الحضاري بالبدرشين يقضي على العشوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعطي محافظة الجيزة، اهتماما كبيرا من أجل تطوير الأسواق العشوائية الموجودة فى الأحياء والمراكز والمدن، وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من احتلال الأرصفة والقضاء على الإشغالات والتكدسات بالطرقات العامة، والتوسع في إنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات ومزودة بالمرافق من مياه وكهرباء وإنارة وصرف صحي وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية.

كما تسعى محافظة الجيزة، لإضفاء صورة حضارية، للقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

ومن بين هذه الأسواق، سوق ابن حزم في مركز ومدينة البدرشين، والذي يعد واحدا من أبرز الأسواق التي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة بمحافظة الجيزة، حيث ظل لسنوات مهجورا ومتهالكا وخارج نطاق الخدمة، يعاني قلة النظافة وغياب الصيانة والاهتمام، ويعج بجدران متهالكة وقمامة مبعثرة تشوه معالمه، حتى قررت المحافظة تجديده وتطويره لاستغلاله الاستغلال الأمثل ومواجهة ما فيه من فوضى وعشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد السوق خلال الفترة الماضية جولات متكررة من إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ومحمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، لمناقشة كيفية إيجاد الحلول والبدائل المطلوبة لتطوير السوق وتحويله لمكان حضاري يضم باكيات مجهزة للباعة على أعلى مستوى خدمي يليق بالباعة والمواطنين من أبناء البدرشين.

وعلى مدار 5 أشهر تقريبًا شهد السوق وبمعدلات تنفيذ عالية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة للمحلات وتوصيل للمرافق، تحول خلالها من سوق مهمل وغير مستغل لسوق حضاري منظم، يضم باكيات بيعية مجهزة بنحو 106 باكيات بيعية مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى ووسائل الحماية المدنية والإطفاء والإضاءات اللازمة، و3 دورات مياه ومكتب لإدارة السوق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لتثمين المحلات تمهيدا لتسكينه للمواطنين.

حيث تنفذ محافظة الجيزة، خطة للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والطالبية، للعمل على ضبط الأسواق وضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق والقضاء على التكدس المرورى الذي تسببه الأسواق العشوائية، حيث يستعد حي بولاق الدكرور لتشغيل سوق راشد المراغى الحضاري الكائن بشارع المساكن بكفر طهرمس على مساحة 1430م2، بالإضافة إلى سوق أحمد إبراهيم النموذجى الكائن بشارع الملكة على مساحة 800م2 تقريبا.

كما يقوم حى الهرم، بإنشاء سوق حضارى خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل على مساحة 150م2 تقريبًا، كما بدأت محافظة الجيزة، إنشاء سوق حضاري جديد يضم 18 باكية بيعية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى سوق حضاري جديد بشارع الثلاثيني في حي الطالبية لاستيعاب كافة الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة الموجودة بشوارع عز الدين عمر والثلاثيني القديم والعروبة.

كما تستعد مدينة العياط لافتتاح سوق حضاري جديد، وهو سوق العياط الحضاري، والذي يضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات) على مساحة 3700م2.

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