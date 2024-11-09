طقس شتوي بالمحافظات.. الأرصاد تتوقع أمطارًا وبرودة شديدة بسبب منخفض جوي عنيف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - حذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة ابتداءً من غد السبت، حيث يُتوقع تزايد فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة بدءًا من مساء الغد، وتشتد ليلة الأحد نتيجة عبور منخفض جوي شمال غرب الجمهورية.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة:

مساء السبت: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من مطروح، تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.ليلة الأحد: تزداد حدة الأمطار مع استمرار تأثير المنخفض الجوي.

درجات الحرارة:

من المتوقع حدوث انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، مما يؤدي إلى أجواء أكثر برودة.

نصائح للمواطنين:

الاستعداد: اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بشكل أكبر.القيادة بحذر: تجنب السرعة الزائدة على الطرق المبتلة لتفادي الحوادث.متابعة التحديثات: الاطلاع المستمر على النشرات الجوية للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات.

يُنصح الجميع بالالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة لضمان السلامة العامة.

أمطار تسيطر على القاهرة

كما يتوقع خبراء الأرصاد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس

درجات الحرارة غدا السبت:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 23 17

وادى النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 18

المنصورة 24 18

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 18

طنطا 24 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 25 17

السويس 25 18

العريش 25 16

رفح 25 15

رأس سدر 26 21

نخل 24 12

كاترين 21 10

الطور 26 18

طابا 26 19

شرم الشيخ 29 22

الإسكندرية 23 17

العلمين 23 18

مطروح 22 18

السلوم 21 15

سيوة 23 14

رأس غارب 29 21

الغردقة 30 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 29 15

قنا 31 16

الأقصر 31 16

أسوان 31 17

الوادى الجديد 29 14

أبوسمبل 31 16