خبير: تغير المشهد في الولايات المتحدة يصب فى مصلحة مفاوضات الهدنة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد عمل منظمة الأونروا والأمم المتحدة، ولكنه لن ينجح في تغيير الواقع الدولي، مشيرًا إلى أن المفاوضات تحرز تقدمًا مع تغير المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما عقب الانتخابات الرئاسية.



وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب مقتنعان بأن نتنياهو يمثل عبئًا عليهما، في حالة تحقيق ترامب لما قاله في الحملة الانتخابية للعرب أنه سيحقق السلام والأمن في غزة.

ولفت إلى أن نتنياهو لا يسعى إلى أي سلام في الأراضي اللبنانية أو في غزة، موضحًا أن رئيس وزراء دولة الاحتلال سيكون عقبة أمام كل ما يخطط له ترامب، فضلًا عن أن الكل يريد التخلص من بنيامين نتنياهو، وفي حالة التخلص منه، سيتوقف إطلاق النار والحرب على غزة ولبنان.