مصر تتوج بلقب بطولة أفريقيا للتجديف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - توجت مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف بعد تصدرها قمة المنافسات قبل انتهاء اليوم الثاني من منافسات البطولة .

وحصد منتخب مصر 11 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الثاني من البطولة المقامة في بورتو مارينا حتى الاثنين المقبل بمشاركة 9 دول أفريقية، وجاءت تونس في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات وما زال متبقي سباق أخير لن يؤثر علي فوز مصر بالبطولة.

وتصدرت مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية للتجديف بـ11 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الأول والثاني من البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي حتى يوم الاثنين المقبل.

وحصدت مصر 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية فيما جاءت تونس في المركز الثاني بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.