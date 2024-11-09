نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رصف وتطوير طريق طراد النيل بأوسيم لتحقيق سيولة مرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، برصف وتطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة، لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشملت مشروعات تطوير الطرق بأوسيم، رصف طريق طراد النيل بطول 2.5 كم بدء من مركز ومدينة أوسيم حتى مدخل مركز منشأة القناطر وإضافة حارات مرورية بمسطح الطريق، وذلك نظرًا لأهمية الطريق في تحقيق السيولة المرورية.

كما شهد طريق ترعة الزمر، أعمال تطوير بطول 4.5 كم بدءًا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر وتيسير حركة تنقل المواطنين.

كما عملت المحافظة على رصف وتطوير طريق البراجيل بطول 5.5 كم بدءًا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل، وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.

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