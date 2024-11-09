نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: وضع الكمر الخرساني لأول كوبري أعلى ترعة المريوطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن بدء وضع الكمر الخرسانى لأول كوبرى أعلى ترعة المريوطية جنوب مثلث سقارة نطاق مركز ومدينة البدرشين.

ويأتي ذلك ضمن عدد من الكبارى المقرر إنشاؤها أعلى مسار الترعة، لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الجانبين فى حرم أمن حفاظًا على سلامتهم نظرًا لما تمثله المعابر غير الشرعية من خطورة داهمة.

كما تشهد أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تنفيذ عددًا من المشروعات ذات النفع العام، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع الرصف، وتحسين البيئة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، ومعدات النظافة، واستكمال وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية.

كما وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى لمتابعة المشروعات التى تشهدها المحافظة، وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مؤكدًا متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.

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