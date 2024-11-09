نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق كلي بشارع الهرم أمام محطة مترو انفاق المطبعة لمدة ٦ أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، إنه ا تقوم باستكمال أعمال مشروع مترو انفاق الخط الرابع وتسليم النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثالثة) الامر الذي يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقًا) لمسافة (١٤٠م) في الإتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية وذلك إبتداء من اليوم السبت الموافق ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ ولمدة ستة أشهر (مدة الأعمال).

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه طريق المريوطية الدخول يمينًا إلى شارع ضياء ثم يسارًا عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة منه وهم ( أمين عبد الحميد - الخليل ابراهيم - النصر ) وصولًا إلى شارع الشيخ الشربيني (شارع المطبعة سابقًا) ثم استكمال السير اتجاه فتحة الدوران الكائنة اسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة اخرى إلى شارع الشيخ الشربينى (شارع المطبعة سابقًا) اتجاه شارع خالد أمين ثم الدخول يمينًا بشارع خالد أمين واستكمال السير به وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزه وصولًا إلى شارع الاهرام عقب تجاوز موقع الاعمال وصولًا إلى مناطق المريوطية واستكمالًا لخط السير.

ومن جانبه وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة واتخاذ مايلزم من إجراءات للحد من أثار الغلق بمنطقة الأعمال على حركة المرور، مشددا على ضرورة منع اي تعديات أو إشغالات لتحقيق انسيابية للحركة بمسار التحويلات المرورية بما يضمن أمن وسلامة المارة والمركبات على أن يتم الإلتزام بالمواعيد المحددة للغلق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فور الانتهاء.

وأشار محافظ الجيزة ان مديرية الطرق بالمحافظة قامت بتمهيد وترميم ورصف وتحسين حالة الشوارع مسار التحويلات المرورية إلى جانب تنفيذ جسات للطريق للتأكد من ملائمة المسار البديل وإستيعابه للكثافات المتوقعة عند بدء الغلق.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.