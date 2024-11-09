رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي المدير الإقليمي لشركة فايزر لبحث سبل تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: فايزر شريك استراتيجي ناجح في رحلة تطوير النظام الصحي ويؤكد: قطاع الدواء واعد والمستقبل للسوق المصري الأكثر تنظيمًا وجذبًا للاستثمارات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع فايزر في العلاج الموجه للأورام باستخدام أحدث التقنيات مع الاستمرار في تعزيز الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وتطوير دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والأبحاث الدوائية لتحسين نتائج العلاج

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع فايزر لإطلاق مبادرة للتوعية بأهمية التطعيمات والأمصال للحفاظ على صحة الأفراد والوقاية من الأمراض وإتاحتها بمراكز ووحدات الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا في بناء نظام متكامل لإدارة الدواء بالمنشآت الصحية للهيئة من خلال لجنة تقييم الأدوية وتطبيق نظام إلكتروني شامل يتضمن التسجيل والتكويد وتفعيل الوصفات الطبية الإلكترونية مع تقديم العلاج وفقًا لبروتوكولات إكلينيكية موحدة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المعيار الوحيد لاستخدام الأدوية في منشآت الهيئة هو فعالية الدواء وسلامته ومأمونيته ونتبنى مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك قاعدة بيانات متكاملة تدعم تحديد خطط الإنتاج المستقبلية لشركات الأدوية بناءً على الاحتياجات الفعلية والنتائج الإكلينيكية مع التركيز على تعزيز الأبحاث العلمية لتطوير العلاجات والأدوية

المدير الإقليمي لفايزر بمصر: فخورون بشراكتنا مع هيئة الرعاية التي أحدثت نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية ولديها استراتيجية واضحة وخارطة طريق متكاملة للدواء ونتطلع إلى مزيد من التعاون المستقبلي لتحقيق الأهداف المشتركة في صالح المرضى

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر بمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات. جاء اللقاء بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، في بداية اللقاء بالمدير الإقليمي لشركة فايزر، مثمناً التعاون المثمر والمستمر للشركة مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكداً أن فايزر تعتبر شريكاً استراتيجياً ناجحاً في رحلة تطوير النظام الصحي المصري. وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، مع التأكيد على أهمية قطاع الأدوية باعتباره أحد المجالات الواعدة في السوق المصري الأكثر تنظيماً وجذبًا للاستثمارات، مما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وأشار الدكتور السبكي، إلى بحث التعاون مع فايزر في العلاج الموجه للأورام باستخدام أحدث التقنيات، مع الاستمرار في تعزيز الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وتطوير دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والأبحاث الدوائية لتحسين نتائج العلاج. وأضاف أن تم بحث التعاون أيضاً في إطلاق مبادرة متكاملة للتوعية بأهمية التطعيمات والأمصال في الحفاظ على صحة الأفراد والوقاية من الأمراض، مع إتاحتها في مراكز ووحدات الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل.

وتابع الدكتور أحمد السبكي قائلاً: "نجحنا في بناء نظام متكامل لإدارة الشئون الصيدلية والدواء في المنشآت الصحية التابعة للهيئة من خلال إنشاء لجنة لتقييم وملائمة الأدوية، وتطبيق نظام إلكتروني شامل يتضمن التسجيل والتكويد، وتفعيل الوصفات الطبية الإلكترونية مع تقديم العلاج وفقًا لبروتوكولات إكلينيكية موحدة."

وأكد الدكتور السبكي، أن المعيار الوحيد لاستخدام الأدوية في منشآت الهيئة الصحية هو فعالية الدواء وسلامته ومأمونيته، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين.

وأضاف: "نمتلك قاعدة بيانات متكاملة تدعم تحديد خطط الإنتاج المستقبلية لشركات الأدوية بناءً على الاحتياجات الفعلية والنتائج الإكلينيكية، مع التركيز على تعزيز الأبحاث العلمية لتطوير العلاجات والأدوية."

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لفايزر بمصر: "نحن فخورون بشراكتنا مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي أحدثت نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، ولديها استراتيجية واضحة وخارطة طريق متكاملة للدواء. نتطلع إلى مزيد من التعاون المستقبلي لتحقيق الأهداف المشتركة في صالح المرضى، بما يسهم في تقديم رعاية صحية أفضل وأكثر كفاءة."

وشارك في اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء ومدير عام الإدارة العامة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، الدكتورة رضوى عبدالعظيم، مسئول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة نشوى جودة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة. كما شاركت في اللقاء الدكتورة يمنى قطب، رئيس قطاع السياسات والشئون الحكومية في شركة فايزر بمصر ومنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق العربي والعراق.