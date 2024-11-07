نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تكشف تفاصيل وفاة معلم على يد ولى أمر بمدرسة الحلمية الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق شادي زلطه، المتحدث الاعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله بشأن وفاة معلم في مدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة على يد ولي أمر طالبة.

وأكد المتحدث الرسمي، فى تصريحات خاصة، أن الواقعة تعود ليوم الأحد الماضي وحدثت خارج أسوار المدرسة أمام البوابة من الخارج.

وأشار المتحدث، إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لافتا إلى أن ولي الأمر محبوسا في النيابة حاليا د.

من جانبها، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الخليفة تضمن ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال مدرس في حالة حرجة وتوفى أثناء تقديم العلاج له، جراء أزمة قلبية حادة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن ولي أمر الطالبة يعمل أيضا مدرسا لكن في مدرسة أخرى

وقد أكد ولي الأمر المتورط في واقعة وفاة المدرس، في التحقيقات، أن المعلم المتوفي ضرب ابنته بالقلم مما أدى إلى تشاجره معه.