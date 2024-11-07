رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة تدعم الأطفال بمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - أجرت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة بصحبة وفدًا من المجلس زيارة لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمحافظة أسوان وذلك لدعم الأطفال المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث تأتي تلك الزيارة في إطار فاعليات المجلس التي ينفذها خلال شهر نوفمبر الحالي احتفالاً بأعياد الطفولة.

وأشارت " السنباطي" الى ان زيارة المجلس القومى للطفولة والأمومة للمؤسسة بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال الذين يتم علاجهم بالمؤسسة ومشاركتهم الاحتفال بأعياد الطفولة والتخفيف عما يعانوه من الآلام ورسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال في إطار جهود المجلس لدعم الطفل المصري.

وأكدت " السنباطي " بأن تلك الفعالية تعد ثاني الفعاليات التي قام بها المجلس بعد زيارة الأطفال بمستشفى 57357، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي سيتم تنفيذها على مدار شهر نوفمبر احتفالاً بأعياد الطفولة، موضحة أن شهر نوفمبر من كل عام يحظى باهتمام العالم كله حيث تحتفل دول العالم بعيد الطفولة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحرص على توفير كافة الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للطفل المصري باعتباره مستقبل هذا الوطن.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي، بما يتم تقديمه من خدمات متميزة للأطفال من خلال المؤسسة ورسالتها الإنسانية باعتبارها صرحاً متميزا لعلاج الأطفال، كما توجهت بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية بها على ما يتم تقديمه من خدمات للأطفال بالمستشفى وخصت بالشكر الأستاذ الدكتور / مجدى يعقوب – رائد إنشاء تلك المؤسسة على هذا الصرح المتميز وعلى ما يقدمه من عطاء لأبناء هذا الوطن متمنية له بدوام الصحة والعطاء.

وقام أ.محمود مجدى – مدير العلاقات العامة بالمؤسسة بتقديم عرض عن أهم الأنشطة التي تقدمها المؤسسة للأطفال كما تفقد فريق المجلس العيادات الموجودة بالمؤسسة والخدمات التي تقدم للأطفال بها.كما وجه فريق مؤسسة مجدى يعقوب الشكر للدكتورة سحر السنباطي واعضاء المجلس القومي للطفولة والامومة على تلك الزيارة المثمرة متطلعين لمزيد من التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل استمرار الدعم للأطفال الذين يتم علاجهم بالمؤسسة.

وفى ختام الزيارة قام أعضاء وفد المجلس بتقديم بعض الهدايا العينية للأطفال المتواجدين بالمستشفى والتي تم توفيرها بالتعاون مع نادى روتارى المنصورية ووجه المجلس الشكر للنادي على جهوده وتعاونه.