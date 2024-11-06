نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم إماما لرده ربع مليون جنيه تم تحويلها إلى حسابه بالخطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشيخ شريف إبراهيم "الإمام المثالي" والخطيب بمديرية الأوقاف بالجيزة لردّه مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه الشخصي.

وأثنى محافظ الجيزة على العمل الذي قام به الشيخ شريف إبراهيم باعتباره نموذجًا محترمًا ومثالًا يحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريين.

وأكد النجار حرص محافظة الجيزة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، لتكون بمثابة قدوة لأجيالنا القادمة.