انت الأن تتابع خبر طقس الخميس.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،

فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: