نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقرر شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة أدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقرر شهر نوفمبر بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، شعبة أدبي.

وجاءت توزيع المقرر داخل المواد كالتالي: اللغة العربية - النصوص سبيل الرشاد من الهدى النبوي في خطبة الوداع - القراءه اداب الصداقة ـ النحو حالات توكيد الفعل بالنون ـ الأدب الادب في عصر صدر الإسلام ـ البلاغة الجناس والتورية ـ القصة الفصل الرابع والخامس اللغة الإنجليزية ـ الفصل الثالث (الدرس الخامس والسادس) الفصل الرابع كله الفصل الخامس ( من الدرس الأول للدرس الرابع)

الجغرافيا الوحدة الثانية (١، ٢ ) التاريخ الوحدة ١: الدرس الرابع الوحدة ٢: الدرس الأول

علم النفس والاجتماع

علم النفس الوحدة الثانية: ١ و٢ علم الاجتماع الوحدة الثانية: ١ و٢ و٣

الرياضيات الجبر الوحدة الأولى الدرس السادس الوحدة الثانية: حتي تمارين على حل المعادلات الاسية حساب مثلثات: الدرس الثاني التفاضل: الدروس ٣ و4