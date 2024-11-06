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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقرر شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة أدبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقرر شهر نوفمبر بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، شعبة أدبي.
وجاءت توزيع المقرر داخل المواد كالتالي:
اللغة العربية
- النصوص
سبيل الرشاد
من الهدى النبوي في خطبة الوداع
- القراءه
اداب الصداقة
ـ النحو
حالات توكيد الفعل بالنون
ـ الأدب
الادب في عصر صدر الإسلام
ـ البلاغة
الجناس والتورية
ـ القصة
الفصل الرابع والخامس
اللغة الإنجليزية
ـ الفصل الثالث (الدرس الخامس والسادس)
الفصل الرابع كله
الفصل الخامس ( من الدرس الأول للدرس الرابع)
الجغرافيا
الوحدة الثانية (١، ٢ )
التاريخ
الوحدة ١: الدرس الرابع
الوحدة ٢: الدرس الأول
علم النفس والاجتماع
علم النفس
الوحدة الثانية: ١ و٢
علم الاجتماع
الوحدة الثانية: ١ و٢ و٣
الرياضيات
الجبر
الوحدة الأولى الدرس السادس
الوحدة الثانية: حتي تمارين على حل المعادلات الاسية
حساب مثلثات: الدرس الثاني
التفاضل: الدروس ٣ و4