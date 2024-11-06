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ننشر مقرر شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة أدبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقرر شهر نوفمبر بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، شعبة أدبي.


وجاءت توزيع المقرر داخل المواد كالتالي:

 اللغة العربية

- النصوص

سبيل الرشاد

من الهدى النبوي في خطبة الوداع

- القراءه

اداب الصداقة

ـ النحو

حالات توكيد الفعل بالنون

ـ الأدب

الادب في عصر صدر الإسلام

ـ البلاغة

الجناس والتورية

ـ القصة

الفصل الرابع والخامس

 

اللغة الإنجليزية

ـ الفصل الثالث (الدرس الخامس والسادس)

الفصل الرابع كله

الفصل الخامس ( من الدرس الأول  للدرس الرابع)


 الجغرافيا

الوحدة الثانية (١، ٢ )

التاريخ

الوحدة ١: الدرس الرابع

الوحدة ٢: الدرس الأول


علم النفس والاجتماع


علم النفس

الوحدة الثانية: ١ و٢

علم الاجتماع

الوحدة الثانية: ١ و٢ و٣


الرياضيات

الجبر

الوحدة الأولى الدرس السادس

الوحدة الثانية: حتي تمارين على حل المعادلات الاسية

حساب مثلثات: الدرس الثاني

التفاضل: الدروس ٣ و4

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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