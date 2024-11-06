نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم اللواء شاكر يونس السكرتير العام لبلوغه السن القانوني للمعاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكريم اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم.

وأهدى محافظ الجيزة اللواء شاكر يونس درع المحافظة وشهادة تقديرآ وعرفانآ لما قدمه خلال فترة عمله من مجهودات في خدمة المواطن والتعامل مع جميع الملفات الحيوية المكلف بها بالشكل الأمثل متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه أعرب اللواء شاكر يونس عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره لتلك اللفتة الطيبة والمشاعر التي لمسها من الجميع المليئة بالود والوفاء، مؤكدًا على أنه لم يدخر اي جهد خلال الفترة التى قضاها داخل محافظة الجيزة مثمنًا التعاون المثمر مع قيادات المحافظة وعلي رأسهم محافظ الجيزة.

جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار مكرم عبدالله المستشار القانوني للمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية.