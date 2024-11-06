حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 7-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 7-11-2024

مهنياً: تعيش يوما مثمراً ومميزاً مليئاً بالطاقة الايجابية النشيطة تقوى الحظوظ وتشتد فتتحقق امنياتك وتتفاعل معك الاحداث بطريقة ايجابية وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك

عاطفياً: تحرك وتكلم وأثبت وجودك فأنت تتمتع بشخصية لطيفة لكنها تحتاج بين الحين والآخر الى دعم ودفع الى الامام حيث الأضواء والشهرة.

صحياً: حاول أن تتبع نظاماً غذائياً صحياً حتى لا تتعرض لزيادة كبيرة في الوزن خلال الفترة المقبلة وتصبح عاجزاً عن التخلص منها في وقت قصير.

حظك اليوم برج الثور الخميس 7-11-2024

مهنياً: يتوجب عليك الانكباب على العمل والاجتهاد بكل تركيز وعزم، هذه فرصتك المناسبة لاطلاق حملة بنّاءه لتحسين صورتك وشرح مواقفك إزاء بعض الأمور الدقيقة.

عاطفياً: علاقة جديدة بشخص من خارج محيطك الاجتماعي والمهني، انتبه هذه المرة ولا تكرر أخطاء الماضي لئلا يخيب مسعاك.

صحياً: . ابتعد عن الاجواء الصاخبة وتجنّب التأخير والالتباس ولا تدع احداً يستفزك أو يثير أعصابك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 7-11-2024

مهنياً: تستعيد الامساك بزمام الامور وتشعر بالقوة، فما عليك الا ان تواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها.

عاطفياً: لا تهمل أحباءك، واحذر الارتباط بعلاقة جديدة لأنك قد تواجه الكثير من المشاكل والصعوبات في التعاطي مع الشريك الجديد.

صحياً: التغذية الصحية لا تكتمل إلا بتناول أنواع مختلفة من المغذيات والتغيير في كميات المواد وأنواعها.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 7-11-2024

مهنياً: كل المعطيات المتوفرة ممتازة تجعلك تدافع عن مصالحك بجرأة كذلك تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك على أفضل وجه وفي الوقت المناسب.

عاطفياً: تعاني قلقاً دائماً، صارح الحبيب وقد يفاجئك بوقوفه إلى جانبك ومساعدته لك.

صحياً: تجنّب المواجهات والنقاشات الحادّة ولا تبعثر طاقتك، المطلوب الهدوء يا عزيزي.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 7-11-2024

مهنياً: وجود القمر في مواجهة برجك الذي يقع في بيتك بيت الاولاد والعائلة والاهتمامات والعمل المتواصل وعدم الاستقرار، ولن تستطيع التهرب من المسؤوليات والظروف المحتمة لذلك يتوجب عليك تنظيم امورك بموضوعية ودقة ومنطق.

عاطفياً: تظهر بعض الأزمات غير المتوقعة، الأمر الذي يشدد على ضرورة الاهتمام بالاستقرار العائلي والزوجي والمنزلي.

صحياً: تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك ويتحسن وضعك الصحي بعدما تعافيت من وعكة ألزمتك الفراش فترة.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 7-11-2024

مهنياً: يكون المؤشر الفلكي ايجابي ومشجع مع وجود القمر في البيت الثالث بيت الدراسات والكلام والاجتماعيات الذي يدعمك بالمعنويات والثقة بالنفس فترة تفتح امامك المجال لتكون قوي جريء ومتحمس في مواجهة الامر الواقع متكيفا مع الاجواء

عاطفياً: إذا كنت ترغب في الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة.

صحياً: كن منفتحاً على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 7-11-2024

مهنياً: وجود القمر البدر في البيت الثاني بيت المال والمكاسب المعنوية والمادية يزيل عنك بعض المتطلبات والفواتير والاقساط ويدعوك الى التفكير الجيد قبل التصرف، قد تقوم بسفر مفيد جداً.

عاطفياً: تكون برفقة شريك العمر وتنسى إلى جانبه كل همومك ومشاغلك، وتنعم بالهناء..

صحياً: تسمع بخبر يخصّ وضعاً صحياً أو مهنياً يجعلك مهتماً جداً، لكن تجنّب النزاعات.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 7-11-2024

مهنياً: تتحرر من الضغوطات وتعيش يوما استثنائا من الحظوظ مع وجود القمر البدر في برجك الذي يقدم لك اخبار سارة تقوم بأبحاث مهمة أو بعمليات مالية ناجحة وبأسفار مثمرة جداً، يمكن أن تتعب بعض الشيء لكنّ الوضع يستحقّ المبادرة والاجتهاد.

عاطفياً: انظر الى الايجابيات في علاقتك العاطفية، وتفاءل بالخير في كل ما تقوم به مع الشريك، ولا تفسح في المجال أمام الآخرين للتدخل بينكما.

صحياً: ترى من الأهمية بمكان أن تولي الصحة عناية ضرورية، فتضع برنامجاً من النشاطات تسعى إلى تنفيذه مع العائلة أو مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس الخميس 7-11-2024

مهنياً: يواجهك القمر البدر من برج العقرب ويسبب لك بعض التشويش ركود هدوء وبلبلة في الأجواء لن يؤدّي إلى الابتعاد عن محيطك أو إلى حصول جفاء مع الزملاء والمسؤولين.

عاطفياً: الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة والتوافق التام على الكثير من النقطا، هنيئاً لكما.

صحياً: تشكو وضعاً صحياً يلازمك منذ مدة، وأنت على يقين أن علاجه الوحيد هو ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 7-11-2024

مهنياً: تجد حلولاً جذرية لكل مشكلة تواجها اليوم، وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول.

عاطفياً: حين تشعر بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.

صحياً: أنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، إنك ترتكب خطأً كبيراً في هذا الشأن.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 7-11-2024

مهنياً: لن يكون الحظ إلى جانبك فانتبه من مواجهة ومن تعريض سمعتك للخطر، قد تطرأ أحداث فتسيطر عليها وتشعر أنك تتحكم في الظروف.

عاطفياً: تواجه بعض الصعوبة والإحراج في التعاطي مع حبيبك وتشكو برودته وقلّة تفهمّه، لكن الأمر لن يصل بك إلى اتهامه باللامبالاة والإهمال.

صحياً: إنتبه لصحتك ولا تهمل أيّ عارض صحي ينتابك، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 7-11-2024

مهنياً: تعرف تقدماً واضحاً في التعامل مع الآخرين، وتظهر طموحاتك وتتسهل أعمالك وتفتح امامك أبواب التفوق والنجاح.

عاطفياً: عليك أن تسير مع الشريك جنباً إلى جنب في كل خطواته، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.

صحياً: إياك والانغماس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة.