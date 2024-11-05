نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مصر أصل الفن».. قضية للنقاش في صالون نفرتيتي الثقافي بالتعاون مع مركز الإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطرح صالون نفرتيتي موضوعًا جديدًا للمناقشة يوم السبت 9 نوفمبر بعنوان «مصر أصل الفن» بمركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية الساعة السادسة مساءً.

والقضية التي يطرحها صالون نفرتيتي الثقافي تخص فلسفة الفن والإبداع وتهم عشاق الحضارة المصرية القديمة ضمن فعالية حيث يستضيف عالم الآثار الدكتور فكري حسن أستاذ الآثار والتراث الحضاري ويستعرض فيها دلالات فلسفة الفن عبر التاريخ بمختلف عصوره، ويخص الفن المصري القديم ومايحمله من رؤي فلسفية وكيف عبر الفنان المصري القديم عن ممارساته الحياتيه والدينية التي حملت مفاهيم وأخلاقيات عبر عنها في فنونه المختلفة كما يكشف عن أصول الفنون الاوربية التي ترجع لفنون الحضارة المصرية القديمة.

كما يقدم رؤية عصرية لتفاصيل الفن المصري القديم الذي يزين جدران المعابد والمقابر ومنها مقابر "بني حسن" بالمنيا على سبيل المثال. وذلك يوم السبت ٩ نوفمبر في تمام السادسة مساء

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي تأسس في مايو 2023 ويناقش القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني العظيم من خلال فعاليات شهرية حوارية ومناقشات مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع، ويشرف على إعداد الصالون الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، أماني عبد الحميد، نيفين العارف.