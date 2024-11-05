محافظ الجيزة يوقع خطاب النوايا لإقامة التوأمة مع مدينة نانجينج بجمهورية الصين الشعبية

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أحمد جودة - القاهرة - وقع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خطاب النوايا لإقامة التوأمة مع مدينة نانجينغ الصينية وذلك بديوان عام المحافظة بحضور وفد المدينة والمرافقين له ومندوبى سفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر.

وخلال مراسم التوقيع رحب المحافظ بـ تشين يونغ العضو الدائم فى لجنة الحزب الشيوعى الصينى لمدينة نانجينغ ووفدى المدينة والسفارة الصينية مؤكدا على سعى المحافظة الدائم لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين المحافظة ومختلف المدن حول العالم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تبادل الخبرات وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف البلدان وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.

وعبر محافظ الجيزة عن حماسه لتوقيع الإتفاقية مشيرا إلى عزمه تسخير كافة إمكانيات المحافظة لسرعة ترجمة بنود الإتفاقية على أرض الواقع لتحقيق أقصى إستفادة من الخبرات التى تتمتع بها المدينة لكونها أحد أهم مدن مقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، والتى تتمتع بتنوع فى الأنشطة الإقتصادية والذى من شأنه زيادة مجالات التعاون المتوقعة بين الجانبين.

وأكد المحافظ على أهمية التوأمة والدور المحورى الذى من المقرر أن تلعبه فى زيادة حجم التعاون بين مصر والصين من جهة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى محافظة الجيزة من جهة أخرى لكونها تشمل العديد من جوانب التنمية والتى تضمنت تقوية وتعزيز المنفعة المتبادلة بين مواطنى محافظة الجيزة ومواطنى مدينة نانجينغ، وتطوير أليات تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات فى قطاعات السياحة والثقافة والتكنولوجيا وحماية الأثار والتقاليد والموروثات الشعبية.

وأضاف المحافظ إلى تطرق الإتفاقية لتكثيف التعليم المتبادل حول الحوكمة الحضارية بين الموظفين بالمنشأت العامة بالبلدين بقطاعات حماية البيئة وتقليل إنبعاثات الكربون، وتبادل الخبرات فى مجال التجارة الإلكترونية لدعم الصناعات الناشئة وأصحاب الحرف.

كما رحبت هند عبدالحليم نائب المحافظ بوفد المدينة والسفارة الصينية معربة عن تطلعها لتكرار الزيارة وعزمها عقد المزيد من الإجتماعات وجلسات التفاهم حول بنود الإتفاقية لبحث أليات التنفيذ وتفعيل برامجها.

من جانبه عبر السيد تشين يونغ وأعضاء وفد مدينة نانجينغ وسفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر عن شكرهم لحفاوة الإستقبال مبدين سعادتهم لزيارة محافظة الجيزة والتى تتمتع بمكانة كبيرة لدى الشعب الصيني.

كما أكد مسؤلى الوفد على حرص جمهورية الصين قيادة وشعبا على تعزيز التعاون مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، إستكمالا للتاريخ الممتد من العلاقات المشتركة بين الدولتين معربين عن تطلعهم لسرعة تنفيذ بنود الإتفاقية وتوسع الأعمال لتحقيق الأهداف المنتظرة منها.

كما قدم أعضاء الوفد الدعوة لمحافظ الجيزة والحضور لتبادل الزيارات بين المدينتين لتعزيز سبل التعاون ومشاركة المزيد من الخبرات والتجارب.

وبنهاية الحفل تبادل الجانبان الهدايا وإلتقاط الصور التذكارية.

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