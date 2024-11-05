نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحدد مقررات شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات نوفمبر للصف الثاني الإعدادي، بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

مادة اللغة العربية:

- النصوص: فى حب مصر

- القراءة: منتصر ومجاهد – طيار مقاتل مرة أخري – نصر اكتوبر العظيم

- النحو: العطف – الحال – التوكيد

- القصة: الفصول 4 و5 و6

في مادة الرياضيات:

الجبر

الوحدة 1: من درس العمليات على الجذور التربيعية إلى نهاية الوحدة

الوحدة 2: العلاقة بين متغيرين

الهندسة

الوحدة 4: من درس محاور تماثل المثلث متساوي الساقين إلى نهاية الوحدة

الوحدة 5: من مفهوم التابين إلى نظرية 3

في مادة العلوم:

الوحدة 1: الماء

الوحدة 2: كاملة

في مادة الدراسات:

الجغرافيا

- توزيع سكان وطننا العربي

التاريخ

- هجرة النبي محمد صل الله على وسلم وبناء الدولة

- غزوات الرسول

- خلافة أبي بكر الصديق

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مادة الدين الإسلامي:

-سورة الفرقان الايات من (11 – 32)

- سورة الانعام الايات من (32- 60)

- درسة (ثمرة عبادة الله)

- درسة (يسر الاسلام فى طهارة)

- درس الاسلام فى الصلاة

- القصة:الفصل 2

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أن تكون اختبارات شهر نوفمبر في مقرر نوفمبر فقط فيما تم تدريسه حتى نهاية الأسبوع العاشر، وشددت أنه قد يختلف مقرر شهر نوفمبر من مدرسة لأخرى حسب خطة تدريس كل مدرسة.

