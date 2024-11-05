انت الأن تتابع خبر وزير المالية: هناك تحسنا كبيرا فى انخفاض حجم الدين العام ومُلزمون بسقف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أحمد كجوك، وزير المالية،:" تم وضع سقف مُلزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب، معلنا انخفاض حجم الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.

وأكد وزير المالية