صدر القرار رسميا...الحكومة تصدر تحذير شديد اللهجه لكل البلوجرز من فعل هذا الأمر..العقوبات ستكون قاسية

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رياض - احمد صلاح - قال “عثمان” أنه وفقاً لأحكام المادة 99 من قانون الطفل: “لجان حماية الطفل الفرعية الحق في تلقي الشكاوى بشأن الحالات التي يتعرض فيها الطفل للخطر، ويمكنها في هذه الحالة – بعد التحقق من خطورتها الشكوى – استدعاء الطفل أو والديه أو ولي أمره أو المسؤول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلى اللجنة دراسة الشكوى والعمل على إزالة أسبابها. وفي حال فشل ذلك ستقوم الإدارة العامة لحماية الطفل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات

وحذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من استغلال أسر الأطفال للأطفال في محاولة الاستفادة من البث المباشر وزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وفقا لقانون حماية الطفل.

ظاهرة استغلال الآباء لأبنائهم

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه من المؤسف أن تنتشر ظاهرة استغلال الآباء لأبنائهم بمختلف أعمارهم لإنشاء محتوى على منصات التواصل الاجتماعي سواء من خلال الألعاب أو الرقص أو الغناء لكي يصبحوا مشهورين ويكتسبوا المزيد من المتابعين والمشاهدات، ومن ثم زيادة مكاسبهم المادية، دون النظر إلى الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهؤلاء الأطفال غير المؤهلين للتعامل مع التفاعلات السلبية من الجمهور، والتي تتنوع في شكل خطاب الكراهية أو الترهيب، بالإضافة إلى تأثير الشهرة السلبي عليهم.

توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت

وشددت السنباطي على أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الأطفال في عالم الإنترنت، بإطلاق حملة “بأمان” التي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على حماية الأطفال في عالم الإنترنت. يقتصر على الإنترنت، بل يتعداه ليشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدا أن انشغال الوالدين بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تعاملاتهم مع أبنائهم يمثل تحديا كبيرا أمام الوالدين العملية ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشاكل.

وشدد رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع. وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي حالة عبر الخط الساخن 16000 الذي يعمل 24 ساعة يومياً، 7 أيام في الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتساب على رقم 01102121600، أو عبر الرسائل الخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وقالت السنباطي في بيان له أمس الاثنين إن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، ويحمل في الوقت نفسه مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمن الأطفال، مؤكدا أن المجلس يولي اهتماما كبيرا نظراً لمشكلة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تماماً مع أهداف المجلس ورؤيته المتمثلة في توفير بيئة آمنة وراعية لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية أطفال الجميع. أشكال الاستغلال والعنف، مؤكداً أن هذه الجهود تندرج ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

أشار صبري عثمان