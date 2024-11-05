انت الأن تتابع خبر السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر بيانا اعلاميا اليوم أعلنت فيه مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وخط كفر داوود / السادات والعكس بعربات تحيا مصر،

فقد قررت الهيئة الآتى:

– القنطرة شرق / بئر العبد والعكس

• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر )

كالجدول المرفق .

– خط بشتيل / السادات / كفر داوود والعكس

• تشغيل قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 788 السادات / بشتيل حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 يصل محطة بشتيل الساعة 19:15 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 792 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 09:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 09:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 793 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10 يصل محطة السادات الساعة 12:05 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 794 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 13:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 13:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 795 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45 ويصل محطة السادات الساعة 15:40 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر )

كالجدول المرفق .