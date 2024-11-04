عمر مرموش يعود لتشكيل الأسبوع المثالى من الدورى الألماني بعد غياب جولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:40 مساءً - عاد الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت إلى التشكيل المثالي للجولة فى الدوري الألماني بعد غياب جولتين ماضيتين، رغم تألقه الكبير فى البطولة وتصدره المشهد التهديفي بالبوندزليجا للموسم الحالى 2024-25.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الإثنين، التشكيل المثالي للجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني والتي شهدت هيمنة فريق آينتراخت فرانكفورت عليه بشكل كبير بعد التألق أمام بوخوم.

ونجح عمر مرموش فى تسجيل هدف وصناعة هدفين من أصل 7 أهداف سجلها آينتراخت فرانكفورت فى مرمى بوخوم ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي.

وجاء التشكيل المثالى للجولة في الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي (سانت باولي).

خط الدفاع: أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، ناثانيال براون (آينتراخت)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)، نامدي كولينز (آينتراخت).

خط الوسط: أنسجار كناوف (آينتراخت)، محمود داوود (آينتراخت)، فلوريان ويرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: عمر مرموش (اينتراخت)، هاري كين (بايرن ميونخ)، هوجو إكيتيكي (آينتراخت).

التشكيل المثالي في الدوري الألماني

ويسعى نادي آينتراخت فرانكفورت لتمديد عقد النجم المصري عمر مرموش لمدة عام أو عامين، مع تقديم عرض لزيادة راتبه، وذلك للحفاظ عليه من العروض الأوروبية الكبرى التي انهالت عليه خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هذا التحرك يأتي فى ظل اهتمام متزايد من أندية إنجليزية كبرى، منها تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول، الذين يعتبرون مرموش فرصة لتحقيق حلمه فى "خلافة مواطنه محمد صلاح".

مرموش، الذي أبدع في صفوف فرانكفورت، يضع الدوري الإنجليزي كوجهته المفضلة، ويسعى لتحقيق طموحاته في أحد أعرق الدوريات الأوروبية.

وشارك مرموش في 9 مباريات، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، مما جعله محط أنظار العديد من الفرق الكبرى ومنهم بايرن ميونخ الألماني.

ومنذ وصوله إلى ألمانيا، أثبت مرموش نفسه كعنصر أساسي في هجوم فريقه، ويبدو أن قدراته في الضغط والمساهمة في بناء اللعب تجعله مناسباً تماماً لاستراتيجية اللعب في البريميرليج.

كما أن خبرته في الدوري الألماني ستساعده على التكيف سريعاً مع طبيعة الدوري الإنجليزي الممتاز المعروفة بسرعتها وتنافسيتها.