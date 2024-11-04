الرئيس السيسى لضيوف مصر بالمنتدى الحضرى العالمى: أرحب بكم فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:31 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحضور فى افتتاح النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى المنعقد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس السيسى: "أرحب بكم جميعا على أرض مصر.. وفي عاصمتها "القاهرة".. التي تم تأسيسها منذ أكثر من ألف عام.. لتكون واحدة من أهم الحواضر.. وأعرق عواصم العالم .. مما كان دافعا لاختيارها لاحتضان النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى بهدف تبادل الخبرات.. والتعرف على أفضل الممارسات، حول قضايا التنمية الحضرية .. بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.. وتطوير أساليب بناء مدن أفضل.. لتحسين حياة ملايين من البشر.. لاسيما فى ضوء ما تشهده المدن والتجمعات السكنية.. من تحديات غير مسبوقة.. تتعلق بالنمو السكانى السريع، وتغير المناخ، وندرة المياه، والتنمية المستدامة، وفقدان المسكن، وتوفير التمويل اللازم.. وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية.. لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهتها".