الرئيس السيسى بالمنتدى الحضرى العالمى: أرحب بكم على أرض مصر وعاصمتها القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:31 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحضور في المنتدى الحضري العالمي المقام بالقاهرة، التي تم تأسيسها منذ أكثر من ألف عام لتكون واحدة من أهم وأعرق عواصم العالم، مما كان دافعا لاختيارها لاحتضان النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي.

وأوضح الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح المنتدى الحضرى العالمى، أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مدن أفضل لتحسين حياة الملايين من البشر، لا سيما في ضوء ما تشهده المدن من تحديات غير مسبوقة تتعلق بالنمو السكاني السريع وتغير المناخ وندرة المياه والتنمية المستدامة، وفقدان المسكن، وتوفير التمويل اللازم وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهتها.