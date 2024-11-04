نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس الفلسطيني: الاحتلال دمّر 80% من مرافق غزة وأعاق التنمية في القدس والضفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن دولة فلسطين تشارك هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة، في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة، في أكثر من 60% من أرض الضفة وكامل مدينة القدس الشرقية، وتدمير أكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من 150 ألف فلسطيني".