عاجل - الرئيس الفلسطيني: المجتمع الدولي مطالب بمواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها ومعاقبتها على جرائمها.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن المشاركة في المنتدى تأتي في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "نريد قرارات ومواقف حاسمة من العالم والأمم المتحدة"، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي يفرض تحديا كبيرا يعوق التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين "غزة مدمرة بالكامل".