عاجل - البرهان: مصر تحت قيادة السيسي حققت إنجازات كبرى وحولت التحديات إلى فرص

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الشكر للدولة المصرية على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وقال "البرهان"، خلال كلمته بانطلاق فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي انطلقت فعالياته، اليوم الإثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حققت إنجازات كبرى ونهضة تنموية شاملة، وأثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص ممكنة في ظل قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن الشعب السوداني يواجه حربًا استهدفت مستقبله ومقدرات شعبه، لافتًا إلى أن الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على الحفاظ على الدولة.

وتستضيف القاهرة المنتدى الحضري العالمي، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وهو أكبر حدث دولي يركز على قضايا التحضر المستدام والتنمية الحضرية، والذي يعود إلى إفريقيا لأول مرة منذ 20 عامًا.