نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - المديرة التنفيذية للأمم المتحدة: الشراكة مع مصر عظيمة والمنتدى الحضري العالمي يعزز التحضر المستدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلوديا روسباخ، أن المنتدى الحضري العالمي له أهمية كبرى، وهو أحد أهم المنتديات التي تهتم بالمدن الحضرية.

ووجهت "روسباخ"، خلال كلمتها بانطلاق فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي انطلقت فعالياته، اليوم الإثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للدولة المصرية على التنظيم الجيد للمنتدى، مُردفةً أن الشراكة مع الحكومة المصرية عظيمة.

وتابعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنه يمكننا إحداث تأثيرًا كبيرًا من خلال المنتدى الحضري العالمي.

وتستضيف القاهرة المنتدى الحضري العالمي، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وهو أكبر حدث دولي يركز على قضايا التحضر المستدام والتنمية الحضرية، والذي يعود إلى إفريقيا لأول مرة منذ 20 عامًا.