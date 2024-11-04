عاجل - العليمي: الرئيس السيسي يقود نهضة عمرانية وحضارية فريدة تلهم المنطقة بأسرها

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود نهضة عمرانية وحضارية فريدة في تاريخ المنطقة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه من الأمثل الاستفادة من تجربة القاهرة الرائدة في مقاربة الاستحاقات الوطنية المتعلقة بالتنمية الحضرية.

ويشارك في المنتدى، بدورته الثانية عشر بالقاهرة، 30 ألف شخص من 180دولة، ويعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.