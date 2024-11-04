نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: القاهرة رمز الثراء العمراني وتجسيد للتنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، عن خالص التقدير وأصدق التهاني لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، على حسن التنظيم والاستضافة للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.

ووجه خلال كلمته في افتتاح المنتدى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، الشكر للأمم المتحدة على جهودها المقدرة، من أجل تحفيز البلدان على اللحاق بركب التنمية المستدامة.

وشدد على أن اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي الحدث الأممي المهم، أفضل تجسيد لأهداف المنتدى، موضحًا أن القاهرة مثلت رمزا للثراء العمراني على مر التاريخ، وزاد تنوعًا لخدمة الإنسان والاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.