رشاد العليمي: الرئيس السيسي يقود نهضة عمرانية غير مسبوقة فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - وجه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الشكر للدولة المصرية على حسن استضافة المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، قائلا إن اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث الأممي الهام أفضل تجسيد لفلسفة وأهداف المنتدى الحضري العالمي، حيث مثلت هذه المدينة العريقة رمزا للثراء العمراني على مر التاريخ، والذي زاد تنوعا وتوظيفا لخدمة الإنسان واقتصاده الوطني خلال السنوات الماضية من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم نهضة عمرانية وحضارية فريدة في تاريخ المنطقة".

أضاف العليمي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي، أنه ينبغي على البلدان الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة، في مقاربة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالتنمية الحضرية، وإعادة إعمار المدن العربية بالاستعانة بتجارب الشركات والخبرات والعقول المصرية، التي أسهمت في صناعة هذا التحول الحضري والإنمائي العظيم.

وأوضح، أن الحرب التي تسببت فيها المليشيات الحوثية في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وبلغة الأرقام تشير التقديرات إلى تضرر خدمات المدن والحواضن اليمنية بنسبة 49%، خصوصا في أصولها من قطاعات الطاقة، و38% من قطاعات المياه والصرف الصحي، فضلا عن أضرار بالغة الكلفة في شبكات الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة وأعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقودا إلى الوراء.

وتابع: "بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة اليمنية الصادر نهاية 2019 فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية اليمنية قد ترتفع بحلول 2030 إلى 650 مليار دولار في حال استمرت الحرب، ولم تستجب المليشيات الحوثية لنداء السلام ومتطلبات استعادة مسار التنمية".