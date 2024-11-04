وكيل الأمم المتحدة: نشهد أكبر منتدى حضرى عالمى خلال نسخة القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - قالت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الشراكة العظيمة مع الحكومة المصرية خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي، والحكومة توفر كل السبل وشكرا جزيلا لكل الذين نظموا هذا المنتدي كي نحضر اليوم، متابعة: "أشعر أنني في بلدي هنا في القاهرة".

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح الدورة الثانية عشر للمنتدي الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المنتدي الحضري العالمي مهم ونؤكد علي هذا الأمر منذ الموافقة عليه ليكون مؤتمرا دوليا من أجل مشاركة الأفكار من أجل الشراكة"، لافتة إلى أن المجتمعات الحضارية يمكن أن يكون لها موضوعا مركزيا بالنسبة للتمويل ونقل هذا الأمر للأجيال القادمة، والمنتدي الحضري العالمي يحقق ميثاق المستقبل ويدعم التنمية الحضارية للأجيال الجديدة.

وتابعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد جذب هذا المنتدي الكثير من أصحاب المصلحة والمؤسسات التي تهتم بمستقبل هذا الكون فهموا الدور المهم للمدن وشكرا لكل المشاركين هنا سواء بالحضور أو المشاركة "اون لاين".. لقد اشترك معنا أكثر من 182 دولة وتمثل 5 رؤساء دول والوزراء والمسئولين وممثلي المجتمعات المحلية".

وأكدت أننا نشهد أكبر منتدي حضري عالمي خلال النسخة الحالية التي تنظم في القاهرة، والمنتدي الحضري العالمي مهم للغاية في الأمم المتحدة، ويجب أن نحافظ على المنتدي ونجعله أكثر قوة ويكون عمودا أساسيا للتنمية الحضارية حتي عام 2029، لافتة إلى أن المنتدي يواجه الكثير من التحديات والأزمات الأساسية ونحن نضع ميثاقا للمستقبل خلال المنتدي الحضري العالمي.