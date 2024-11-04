التحالف الوطني يشارك في المنتدى الحضري العالمي في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - يشارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12، في إطار مواكبة التحالف للتطورات العالمية في مسألة العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني.

ويقام النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمى للمرة الأولى في القارة الأفريقية حيث تستضيفه مصر في إطار جهودها المستمرة المقدمة لتعزيز التنمية المستدامة.

وعرض التحالف الوطني للعمل الأهلي على هامش المنتدى كتيبات تعريف بالأعمال التي يؤديها والخدمات التي يقدمها من خلال ٣٦ جمعية خيرية ومؤسسة تنموية ومنظمة أهلية؛ على مستوى الجمهورية.

كما يعرض الجناح الذي يشارك به التحالف الوطنى؛ المبادرات التي أطلقها على مدار الـ ٣ سنوات الماضية؛ والتى استهدف بها الأسر الأكثر احتياجا.

وهذه المرة؛ اختار التحالف الوطني أن يستعرض أهم المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها برامجه التنموية للأسر والمرأة المعيلة؛ من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحرص التحالف الوطني على تقديم مشروعات تقليدية "الحرف اليدوية" لكن هذه المرة كانت بشكل جديد وروح عصرية؛ تتلاقى مع ذوق الجمهور وتواكب متطلبات العصر؛ وابتعدت عن الأنماط التقليدية "أعمال المنسوجات القديمة"؛ واختارت أن تشجع السيدات والأسر على اختيار حرف يدوية جديدة؛ لها سوق وتحظى بإقبال الجمهور.

وقدم جناح التحالف الوطني؛ عدد من الأعمال الحرفية الحديثة؛ ومنها الاكسسوارات النسائية عالية الجودة وكذلك بعض حقائب السهرات؛ بشكل انيق وجذاب.