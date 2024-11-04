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الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيلا عن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد في مصر.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيلا عن فعاليات المنتدى الحضري العالمي .

وفي وقت سابق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة ترحيب بالمشاركين في المنتدى الحضري العالمي ، قائلًا:" نأمل بأن يستمتع كل المشاركين بوجودهم في القاهرة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لافتتاح المنتدى الحضري العالمي ، أنه يتمنى أن تحدث نتائج هذا المنتدى فارقًا حضاريًا في ظل الأزمات التي يواجهها العالم والتي يكون لها تأثير مباشر على التنمية الحضارية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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