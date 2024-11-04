الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيلا عن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد في مصر.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيلا عن فعاليات المنتدى الحضري العالمي .

وفي وقت سابق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة ترحيب بالمشاركين في المنتدى الحضري العالمي ، قائلًا:" نأمل بأن يستمتع كل المشاركين بوجودهم في القاهرة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لافتتاح المنتدى الحضري العالمي ، أنه يتمنى أن تحدث نتائج هذا المنتدى فارقًا حضاريًا في ظل الأزمات التي يواجهها العالم والتي يكون لها تأثير مباشر على التنمية الحضارية.