الرئيس السيسي يشهد افتتاح المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لحضور الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.

الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي



وانطقت في القاهرة أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.