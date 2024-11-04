انت الأن تتابع خبر أمين ”البحوث الإسلامية” يتفقد المنفذ الدائم لإصدارات الأزهر بجامعة الأزهر بأسيوط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي المنفذ الدائم لإصدارات قطاعات الأزهر الشريف بكلية اللغة العربيَّة للبنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط؛ وذلك بحضور د. محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وقال الأمين العام إن هذا المنفذ يمثل أحد أهم الفروع التي افتتحها المجمع مؤخرًا لإتاحة إصدارات الأزهر العلمية للجمهور في أماكن متنوعة، وذلك لتواجده بفرع الجامعة بالوجه القبلي، مضيفا أن إقامة هذا المنفذ في جامعة الأزهر بأسيوط يأتي في إطار اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي طلاب وطالبات الأزهر الشريف، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لهم.

أضاف الجندي أن الإصدارات العلمية لقطاعات الأزهر الشريف (مجمع البحوث الإسلامية، هيئة كبار العلماء، الجامع الأزهر، مكتب إحياء التراث) تتسم بمنهجية علمية دقيقة تسعى للوصول إلى إيضاح وتبسيط الكثير من القضايا الفكرية المطروحة على الساحة، مما يضيع الفرصة على الفكر المتطرف في استغلال عقول الناس، مشيرًا إلى أنها تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستعرض حلولًا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة، كما تفنّد الكثير من الشبهات الفكرية المثارة وترد عليها بمنهجية علمية واضحة؛ حيث تشتمل هذه الإصدارات على التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، كما تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الراهنة.