رئيس بلدية إسطنبول: نشكر مصر على التنظيم الرائع للمنتدى الحضرى العالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - أكد رئيس بلدية إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، أهمية المنتدى الحضرى العالمى، ذلك الحدث الهام الذى تستضيفه مصر خاصة فى ظل تحديات التنمية التى يعيشها العالم خاصة مع التغيرات المناخية، كما وجه شكره إلى مصر على هذا التنظيم الرائع لهذا المنتدى العالمى.

وقال أكرم إمام أوغلو - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري - إن "معركتنا الهامة تأتي ضد تغيرات المناخ"، مشيرًا إلى أهمية تلك المنتديات واللقاءات والمؤتمرات لتبادل المعلومات والبيانات لمواجهة التحديات التي تقف أمام تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أهمية إنشاء منصة للمهتمين بملف التطوير الحضري، والتي يمكن من خلالها التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات المحلية في مختلف دول العالم؛ لتعظيم الاستفادة من التجارب، ووجود تواصل مستمر فيما بينهم.

وأعرب عن شكره وتقديره للأمم المتحدة على هذا الحدث المهم الذي يتم من خلاله تبادل الخبرات في مجال يشغل العالم أجمع.