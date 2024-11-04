محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ لمشروعات التطوير بالطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:34 مساءً -

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على انتظام واستمرار اعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير .

واشار النجار الي المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الأعمال التي يتم تنفيذها في اطار تضافر جهود دافة اجهزة الدولة للظهور بالشكل الحضاري اللائق في استقبال زوار المتحف الكبير .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمتابعه نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية وذلك في ظل اقتراب التشغيل النهائى للمتحف.

حيث بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال تجميل وتطوير وزراعه المسطحات الخضراء واللاندسكيب ورفع كفاءة الارصفة بطريق مصر الفيوم موجهاً بسرعه الإنتهاء من تركيب بلاط الانترلوك وتشجيىر الأرصفة والجزيرة الوسطى بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لكبارى المشاة مع تشغيل السلالم الكهربائية للتسهيل على المواطنين .

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة مراعاة المناسيب الهندسية في أرصفة المشاة وكافة الأعمال المنفذة لظهور مكونات المشروع بشكل متناسق وحضاري.

كما تفقد المحافظ اعمال التطوير بميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوى والذى شدد خلالها على الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الانتهاء من أعمال الرصف النهائية بالمنطقة المقابلة للمتحف لفتح الطريق بالكامل واعاده الحركة المرورية به بشكل منتظم .

كما شملت الجولة معاينة المحافظ لأعمال تطوير مدخل منطقة كفر غطاطي بالمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري لاستغلالها كساحات انتظار مع رفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية للأعمدة الخرسانية بما يتوائم مع الطابع الأثري للمنطقة.