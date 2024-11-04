وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السودان المكلف الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين اتصالاً هاتفياً مع د. على يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان المكلف الجديد، حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لتوليه منصبه الجديد، مؤكداً على خصوصية العلاقات المصرية - السودانية ومثمناً على ما تربطه العلاقة بين البلدين الشقيقين من روابط تاريخية عميقة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.

واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، حيث أعرب الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية وشدد على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً أن مصر ستظل تقف بجوار السودان الشقيق في ظل الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به حتى تتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وقد تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وأكدا على محورية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، وعكس الاتصال تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.



