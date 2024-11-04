إعلام عبرى : إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا.

وأكد موقع واللا الإسرائيلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقيتها مع "الأونروا" التى نظمت أنشطتها بإسرائيل وغزة والضفة الغربية.

يذكرأن، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني إن تفكيك الوكالة مع غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم.

وأضاف أنه يجب أن ينصب التركيز بصورة كبيرة على إنهاء الصراع بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل.

ومن جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن التشريع الإسرائيلى لإغلاق شريان الحياة الرئيسى للاجئين الفلسطينيين فى غزة "سيكون مميتا"، إذا تم تنفيذه بالكامل.

وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة، أن البرلمان الإسرائيلى، المعروف بالكنيست، اعتمد مشروعى قانونين الأسبوع الماضي يحظران وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل فى أراضيها ويحظران على السلطات أى اتصال معها.

وقالت اليونيسف - فى بيان - : "الأونروا لا غنى عنها لتقديم المساعدات العاجلة التى تحتاجها 2.2 مليون شخص فى غزة بشكل عاجل".

وأضافت المنظمة الأممية: "مع مواجهة أطفال غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية فى التاريخ الحديث، فإن تنفيذ هذا القرار بالكامل سيكون مميتا".

وأبرز البيان أن الأونروا هى الوكالة الوحيدة المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "الأونروا تدير مجموعة من الخدمات الاجتماعية، مع أكثر من 18 ألف موظف فى غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وتقدم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن لأى وكالة أممية أخرى أن تحل محل هذه المسؤولية".