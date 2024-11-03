رئيس مجلس القيادة اليمنى يصل القاهرة للمشاركة فى المنتدى الحضري العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - وصل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد، إلى مصر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي تنطلق أعماله في القاهرة غدا الاثنين، برعاية الأمم المتحدة.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له في مطار القاهرة وزير العمل محمد جبران، وسفير الجمهورية اليمنية لدى مصر خالد محفوظ بحاح، والقائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور علي موسى، وعدد من أعضاء السفارة، والمندوبية.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي بكلمة إلى المنتدى يستعرض فيها جهود التنمية المحلية، والضغوط والتحديات البنيوية، والتمويلية التي فرضتها حرب جماعة الحوثية على الشعب اليمني، وما الحقته من دمار هائل في البنى التحتية والخدمات الاساسية، واجبار ملايين اليمنيين على النزوح بعيدا عن ديارهم.

كما سيتطرق إلى آثار المتغيرات المناخية وتداعياتها الكارثية، والدور المعول على الحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين في دعم جهود اعادة الاعمار، وخطط الحكومة في الجوانب الاسكانية والخدمية والاستجابة للاحتياجات المطلوبة للتخفيف من اثار التغيرات المناخية ومواكبة الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويضم وفد اليمن المشارك في المنتدى، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي.

وينعقد المنتدي الذي سجل فيه هذا العام نحو ثلاثين ألف مشارك تحت شعار: "كل شيء يبدأ محليا ـ لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بهدف تعزيز الحوار حول كيفية جعل المدن أكثر شمولا ومرونة واستدامة، وذلك من خلال مشاركة التجارب والأفكار من مختلف الاطراف، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والخبراء والاستشاريين في كافة المجالات.