نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب العام ووزير الأوقاف يبحثان سبل التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، الموافق 3 نوفمبر، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمكتبه، حيث هنأه بتوليه منصبه الجديد ورحب به.

وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، مع التركيز على التدريب وتبادل الخبرات.

وقد اتفق الجانبان على تدريب موظفي وزارة الأوقاف، الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وذلك في المجالات القانونية المتعلقة بمهام الضبطية القضائية.

كما تم الاتفاق على أن تنظم وزارة الأوقاف ندوات تثقيفية موجهة لأعضاء وموظفي النيابة العامة، بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للقطاع العام.