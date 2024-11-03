نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسوا تقيل في عيد الحب..الأمطار تضرب المحافظات بقوة.. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية وارتداء جاكت خفيف فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، بينما حذرت الأرصاد من طقس غدا الاثنين 4 من نوفمبر 2024. والذى يتزامن مع الاحتفال بـ عيد الحب، حيث يستمر سقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية على عدة مناطق وسط تأثر بعض المدن بالمنخفض الجوى وأجواء غائمة على معظم الأنحاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد أجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر، مع وجود فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

حالة الطقس الأحد



ويشهد الطقس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين

القاهرة الكبرى ومدن القناة

العظمى: 26 درجة.

الصغرى: 19 درجة.

جنوب الوجه البحري

العظمى: 25 درجة.

الصغرى: 18 درجة.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

العظمى: 24 درجة.

الصغرى: 18 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية

العظمى: 25 درجة.

الصغرى: 18 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

العظمى: 29 درجة.

الصغرى: 21 درجة.

شمال الصعيد:

العظمى: 27 درجة.

الصغرى: 14 درجة.

جنوب الصعيد

العظمى: 29 درجة.

الصغرى: 17 درجة.