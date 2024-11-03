نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمطار تضرب المحافظات بقوة الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في طقس الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد مصر غدًا، الإثنين 4 نوفمبر 2024، أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في الليل، من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على جميع أنحاء البلاد، خاصة في الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين:

أمطار: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. قد تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومن المحتمل أن تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى بشكل متقطع.

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. قد تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومن المحتمل أن تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى بشكل متقطع. الرياح: ستشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع موج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

معتدل إلى مضطرب، بارتفاع موج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات ومدن مصر:

القاهرة: العظمى 26، الصغرى 18

العظمى 26، الصغرى 18 العاصمة الإدارية: 27 / 17

27 / 17 6 أكتوبر: 27 / 17

27 / 17 الإسكندرية: 25 / 16

25 / 16 السويس: 26 / 16

26 / 16 شرم الشيخ: 29 / 21

29 / 21 الغردقة: 30 / 20

30 / 20 الأقصر: 28 / 16

28 / 16 أسوان: 29 / 17

29 / 17 الوادي الجديد: 29 / 12

مناطق باردة:

كاترين: العظمى 19، الصغرى 07

العظمى 19، الصغرى 07 نخل: 24 / 09

مناطق شديدة الحرارة نهارًا:

رأس غارب: 30 / 21

30 / 21 مرسى علم: 30 / 22

30 / 22 شلاتين: 30 / 22

حالة الطقس غدًا ستتسم بتباين كبير بين حرارة النهار وبرودة الليل، ما يستدعي الحذر وارتداء ملابس مناسبة، خاصة في الساعات المتأخرة.